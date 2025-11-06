女優でタレントの菊池桃子（57）が5日までに、インスタグラムを更新。結婚記念日を迎えたことを報告した。菊池は「結婚記念日。美味しい和食と穏やかな時間。旅ももっとしようと思います」とコメントし、夫の新原浩朗氏とのショットを公開。穏やかな笑みを浮かべた幸せあふれる様子を披露している。この投稿にフォロワーからは「本当に素敵なご夫婦ですね」「お二人の穏やかで幸せな笑顔がとっても素敵です」「ヨッ、仲良し夫婦」