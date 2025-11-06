元セクシー女優でインフルエンサーのタレント三上悠亜（32）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。秋冬ファッションを投稿した。「ヘアメンテ最近は暗めの秋カラー」とメンテナンスしたヘアを公開。「着てるニットワンピはネックが斜めになってるのが大人っぽくてお気に入り裾にフェザーがついてるので、ホリデーシーズンのディナーなどにも活躍しそうな上品なニットワンピです」と、自身が手がけるブランド「MISTREASS（