全国豆腐連合会は1〜2日、「第13回ニッポン豆腐屋サミットin 香川」を高松国際ホテル(香川県高松市)で開催した。初日は分科会にて豆腐メーカーの視察や、にがりメーカーの工場見学、大豆圃場の見学などが行われた。2日目には講演のほか、「第9回全国豆腐品評会」の授賞式と出品した豆腐の試食会を実施した。最優秀賞である農林水産大臣賞には、とうふ工房ゆう(東京都)の「特選よせとうふ」が選ばれた。同社の受賞は17年、24年と続