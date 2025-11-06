明日7日は二十四節気の「立冬」。暦の上では冬の始まりです。暦に合わせるかのように、北海道は寒気が流れ込んで平地でも雪。昼間は暖かく感じられる所も、夜は冷えるでしょう。北日本は冬の空気明日7日は二十四節気の「立冬」。暦の上では、この日から立春の前日までが冬となります。明日7日は一時的に冬型の気圧配置になり、全国的に冷たい北よりの風が強まるでしょう。強い寒気が流れ込むのは北日本が中心となりそうです。明日7