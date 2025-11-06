JR東海によりますと、東海道線は6日未明、走行中の回送列車にパンダグラフの損傷が見つかり、線路設備の点検のため、｢熱海｣～｢豊橋｣間の上下線で始発から運転を見合わせていましたが、全線で運転を再開しました。（6日･午後0時50分現在）