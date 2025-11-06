JR東海は6日、始発から東海道線の熱海（静岡県熱海市）―豊橋（愛知県豊橋市）間の上下線で運転を見合わせた。同社によると、架線から車両に電力を供給するパンタグラフに異常が確認されたためで、車両と線路設備の点検を行っている。正午ごろまでに運転再開する見通し。午前2時半ごろ、走行中の回送列車の運転手がパンタグラフから火花が散っているのを確認。損傷が見つかった。