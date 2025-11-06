JR四国によりますと、きょう（6日）午前6時45分ごろ、予讃線の本山駅と観音寺駅の間で列車が走行中の鳥と接触しました。 列車の前のガラスが破損したため、観音寺駅で運転を打ち切りました。 この影響で、一部の特急列車が運休しています。 乗客・乗員にけがはないということです。 JR四国によりますと、午前11時20分ごろ、平常ダイヤとなる見込みだということです。