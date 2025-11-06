ºòÌë¡Ê5Æü¡Ë7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÅì¸Å¾¾¤Î»ÔÆ»¤Ç¡¢½÷À­¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ë¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿¸òº¹ÅÀÃÏ¿Þ ¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢²¬»³»ÔËÌ¶èÅì¸Å¾¾¤ÎÌµ¿¦¤ÎÂ¼¼çÍÎ»Ò¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê6Æü¡Ë¸áÁ°5»þ39Ê¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¡¢º¸µÞÀ­¹ÅËì²¼·ì¼ð¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Çã¤¤Êª¤Îµ¢¤ê¤Ë¿®¹æ¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤ò²£ÃÇÃæ