今月（11月）、岡山市北区の高齢女性から息子などになりすまし現金400万円をだまし取った疑いで東京都のタクシー運転手の男（34）が、きのう（5日）現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男（34）は何者かと共謀し、息子などになりすまして現金をだまし取ろうと考え、今月4日から5日までの間、息子や証券会社の社員になりすました何者かなどが、複数回にわたり、岡山市北区の79歳の女性に電話をかけ、「株で儲かった分