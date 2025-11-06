栃木県小山市の住宅に男らが押し入った強盗致傷事件で、住人を棒のようなもので殴ってスマートフォンを奪ったとして、33歳の男が逮捕されました。【映像】事件現場の様子千葉市の会社員・大内一真容疑者（33）は4日の夜、仲間と共謀して小山市大川島の住宅に押し入り、住人の女性（69）の腕などを棒のようなもので殴ってスマートフォンを奪った疑いがもたれています。女性は右腕を骨折するなどの重傷です。警察によりますと