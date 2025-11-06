東京証券取引所の電光掲示板6日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。前日終値からの上げ幅は一時1000円を超え、5万1000円を回復した。前日の米国株高が好感された。前日は高値警戒感から1200円以上の大幅下落となったため、買い戻しも目立った。午前終値は前日終値比556円62銭高の5万0768円89銭。東証株価指数（TOPIX）は34.50ポイント高の3302.79。前日の米国市場では、雇用関連の経済指標が堅調だった