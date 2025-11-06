TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が6日、同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。来週から休みに入ると明かした。「来週月曜から、月火水木と私、休みをいただくことになりました」と切り出した。「今年は世界陸上とかありましたので、スタッフ含めて休みが後ろにずれた」などと説明した上で「私の次、再来週が宇賀神（メグ）さん、11月の4週目が江藤（愛）さん、12月は少し慌ただしくなりますので年明けて1月にな