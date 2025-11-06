世界保健機関（WHO）の本部＝スイス・ジュネーブ【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は5日、西アフリカのモーリタニアとセネガルで9月20日〜10月30日に、蚊が媒介するリフトバレー熱で42人の死者を確認したと発表した。人から人への感染は確認されておらず、国際的な感染リスクは低いと評価している。WHOによると、2カ国で計404件の感染例があった。死者はモーリタニアで14人、セネガルで28人だった。ヤギやラクダなど家畜