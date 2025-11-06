今季の国内女子ゴルフは、6日開幕の日米ツアー共催大会「TOTOジャパンクラシック」（滋賀・瀬田GC北C=6616ヤード・パー72）を含めて残り4試合。年間女王争いは、佐久間朱莉（22）が2週前の大会で今季4勝目を挙げ、2位の神谷そら（22）に541.47ポイント差をつけて首位固めに入った。山下美夢有の強みは「崩れないスイング」…「ゴルフは飛距離ではない」を改めて教えてくれた佐久間は今季5勝して初の年間女王になることを最大の