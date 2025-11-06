【ドジャース今世紀初WS連覇の内幕】#2ワールドシリーズに王手のブルージェイズはなぜ、大谷翔平＆佐々木朗希の移籍先「最終候補」に残っていたのか「本当にとんでもないゲームというか、そういうゲームで先発できたということがまずひとつ光栄なことですし、結果として悔しい思いはしたんですけど、最後まであきらめずに本当に素晴らしい勝利だったと思う」ドジャースが今世紀初のワールドシリーズ連覇を成し遂げた直後の大谷翔