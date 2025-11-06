【清水希容レシピ】食べる豆乳スープ材料（2人分）水：300ml和風だし（顆粒）：小さじ2ごぼう：10cmにんじん：1/3本かぼちゃ：20g長ねぎ：1/3本小松菜：1株豚こま肉：100gしめじ：1/4株みそ：大さじ1豆乳（無調整）：200mlすりごま：大さじ3調理工程1鍋に水・和風だしを加え沸騰させる。2具材を切る。（ごぼう：ななめ薄切りにしたら水にさらす／にんじん：2mm幅のいちょう切り／かぼちゃ：1cm角／長ねぎ：輪切り／小松菜：3〜4cm