ワールドシリーズで連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャース。このシリーズ3勝を挙げた山本由伸投手（27）がMVPを獲得。サイ・ヤング賞の最終候補にも名を連ね、日米ともに時の人に。そんな山本を支えているとささやかれるのがモデル・タレントのNikiこと丹羽仁希（29）だ。昨年11月に米ビバリーヒルズでデートしている動画が拡散し、熱愛説が出ていた。【もっと読む】矢地祐介との破局報道から1年超…川口春奈「お誘いもない」