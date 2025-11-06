モデルの東原亜希(42)が、プールや海など家族で沖縄旅行を満喫する様子を披露し反響が寄せられている。【映像】東原亜希 仲睦まじい家族集合写真2008年に柔道家の井上康生(47)と結婚し、16歳の長女、14歳の長男、そして10歳の双子の女の子と、4人の子どもがいる東原。SNSでは、家族で雑誌に掲載された際のオフショットや、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫した様子、たくさんのおかずを入れた家族のお弁当など、日常の