死去した金永南前最高人民会議常任委員長の国葬に参列する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（前列左から6人目）＝5日、平壌（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは6日、対外的に国家元首の役割を果たし、3日に97歳で死去した金永南前最高人民会議常任委員長の国葬が5日に平壌で開かれたと報じた。金正恩朝鮮労働党総書記ら党幹部らが参列した。朴泰成首相が弔辞を読み、忠臣として3代の最高指導者を支えた功績をたた