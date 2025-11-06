アメリカの連邦政府機関の一部閉鎖が5日で36日目に突入し、史上最長となるなか、運輸省は航空管制官の不足を理由に、全米の主要空港で航空便を1割減らすと発表しました。連邦議会では、トランプ政権の共和党と野党・民主党の対立により予算案が可決されず、政府機関の一部閉鎖が続いています。ダフィー運輸長官は5日の会見で、政府閉鎖の影響で航空管制官が不足しているとして、7日から40の主要空港で航空便を1割減らす方針を示し