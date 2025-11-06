サムスンの三つ折りスマートフォン「Galaxy Z TriFold」を詳しく紹介する動画が公開され、展開したときの薄さや、折りたたんだときの厚みが確認できるようになりました。 ↑ついにベールを脱いだ「Galaxy Z TriFold」（画像提供／SBS Korea／Omokgyo Electronics Mall／YouTube）。 この動画は韓国メディアのOmokgyo Electronics Mallが公開したもので、サムスンが二つ折りモデル「Galaxy Z Fold 7」の設計思想を引き継ぎ、