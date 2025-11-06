ソウル中心部で飲酒運転をして日本人観光客の母娘をはね、母親である50代の女性を死亡させた容疑がもたれているソ容疑者（30代）が5日、拘束された。ソウル中央法院（地裁）のチョン・ジェウク令状専担部長判事は、特定犯罪加重処罰等に関する法律違反（危険運転致死傷）の容疑を受けているソ容疑者に対し、「逃走のおそれがある」として令状を発付した。日本人が韓国で飲酒運転の被害者となったことで、日本の現地メディアは韓国