事故があった現場岡山・北区東古松午前9時ごろ 5日夜、岡山市の信号のない交差点を歩いて渡っていた高齢女性が車にはねられ、死亡しました。 警察によりますと、5日午後7時10分ごろ、岡山市北区東古松の交差点を歩いて渡っていた村主洋子さん（78）が右折しようとした軽自動車にはねられました。 この事故で村主さんは頭を強く打つなどし意識不明の重体で病院に搬送されましたが、6日午前5時40分ごろ死亡が確認さ