キャセイパシフィック航空は、カタール航空の保有する同社株全株を買い戻すと発表した。カタール航空は現在、キャセイパシフィック航空の発行済株式のうち約9.57％を保有している。総額は約69億香港ドルに及ぶ。キャセイパシフィック航空の臨時株主総会での承認なども必要となる。キャセイグループのパトリック・ヒーリー会長は、「今回の自社株買いは、キャセイグループの将来に対する強い自信を反映し、香港という国際航空ハブの