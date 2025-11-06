三井不動産リゾートマネジメントは10月31日、「HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)」(京都市中京区)が、イギリス・ロンドンにて発表された「The World's 50 Best Hotels 2025(世界のベストホテル50)」において、世界第46位に選出されたことを発表した。「The World's 50 Best Hotels 2025(世界のベストホテル50)」で、世界第46位に選出「The World's 50 Best Hotels」は、国際的なホテル業界に精通した800人を超え