東横インは、「推し活応援！〜ぬいと一緒にお泊り会プラン〜」の提供を10月から順次開始している。お泊りセットはベッドとガウン（S/M）を用意し、枕や布団、ベッドフレームまでホテルで実際に使用しているものと同素材で製作した。公式サイトでの予約は宿泊日前日の午後2時まで受け付け、以降は各店舗へ電話またはフロントでレンタルに対応し、料金は1セット1泊あたり300円（税込）。レンタル品のため持ち帰ることはできない。