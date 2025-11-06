メガハウスは、『ダンダダン』より「オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 セルポ星人 妖しく光る！？蓄光Ver.」(7,480円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年11月6日(木)10時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 セルポ星人 妖しく光る！？蓄光Ver.」(7,480円)TV