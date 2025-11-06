マンチェスター・シティに所属するイングランド代表MFフィル・フォーデンが、現在のチーム状況に対する見解を口にした。5日、UEFA（欧州サッカー連盟）の公式サイトがコメントを伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が行われ、マンチェスター・シティはホームでドルトムントと対戦。試合は22分にフォーデンの得点でマンチェスター・シティがスコアを動かし、その7分後には古巣戦となったアーリング・