ビットコインの価値はいったいどこまで上がるのか、GAFAMが支配するビジネスとWeb3の決定的な違いとは? この記事では、これからの資産形成やビジネスに新たな視点を与える一冊『デジタル資産とWeb3』(小田玄紀/アスコム)から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『「ステーキング」という新しい投資法／投資も「分散」が基本』○「ステーキング」という新しい投資法暗号資産への投資も、基本は安く買って高く売ること、いわゆ