女優のすみれ（35）が6日までに自身のインスタグラムを更新。父で俳優の石田純一（71）と3歳愛息との「3世代」ショットを披露した。焼き肉店で自身と石田、3歳の息子がピースサインをするショットをアップ。「3世代」と手を合わせる絵文字と共に添えた。すみれは2021年11月に一般男性と結婚し、翌年4月に第1子となる男児を出産していた。