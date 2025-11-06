天皇陛下は10月27日、約6年ぶりにアメリカのトランプ大統領と会見された。ヤフーニュースで皇室関連のコメンテーターを務める、神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「トランプ氏のような傲慢で予測不可能な権力者さえも惹きつける皇室という存在は、日本の強みであり独自性である」という――。写真＝ロイター／共同通信社皇居・御所でトランプ米大統領と会見される天皇陛下＝2025年10月27日 - 写真＝ロイター／共同通信社■「天皇に会