コメンテーターの玉川徹氏が６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。５日に発表された「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」の中で気になる言葉として「戦後８０年」をあげて「もしかして無謀な戦争に日本が突っ込んでいくんじゃないかっていう危機感をボクは持っている」と現状を憂いた。その理由として「戦後８０年は戦後５０年、６０年と何が違うかっていうと、やっぱ