この漫画記事は、たぷりく(@taprikoo)さんの息子が小学校でトラブルに巻き込まれ、親子で乗り越えていく話を描いています。ある日、学校から帰宅した息子は「先生に怒られた」と話してくれました。「よそのお宅の木を折った」と決めつけられてしまった息子と友だち。両親は、校長先生へ話すことを決めます。そこで、父親も含めて問題の木を確認に行ったのですが。『息子が学校で冤罪に』をダイジェスト版でごらんください。