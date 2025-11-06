元タレントの木下優樹菜さん(37)が4日、Instagramのストーリーズを更新。木下の恋人が普段寝ている場所で眠る次女・茉叶菜の様子を公開した。【映像】木下優樹菜さんの次女の顔出しショットスタイル抜群と話題になっている13歳の長女・莉々菜さんと、顔出しショットが話題の10歳の次女・茉叶菜さん、2人の娘を育てている木下。2024年6月に引退した元プロサッカー選手の交際相手“みゆたん”こと三幸秀稔(32)を「ステップファミ