タレントでテレビプロデューサーのデーブ・スペクターが6日までに、X（旧ツイッター）を更新。5日に発表された「2025T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に対し、ツッコミを入れた。トップ10は、12月1日に発表。同日に表彰式が開催される。デーブは単刀直入に「流行語大賞そのものが流行ってない」とだけつづった。デーブの投稿に対し「流行語大賞ノミネートを聞いて一言→聞いてないよー」「今年は・支持率下