4日の朝、大仙市上鴬野の民家敷地内で男性がクマに襲われけがをしました。大仙警察署の調べによりますと4日午前7時ごろ、大仙市上鴬野字中道の民家敷地内を歩いていた72歳の男性が背後からクマ1頭に襲われました。男性は右足をひっかかれるなどしてけがをしました。襲ったクマは体長が約1.3メートルだったということです。現場はJR田沢湖線鴬野駅から約650メートルの場所です。警察はパトカーで警戒を行っていま