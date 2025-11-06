＜JLPGA最終プロテスト 2日目◇5日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部 (岡山県)◇6464ヤード・パー72＞4回目の最終プロテストで大事にすることは、胸を張ること。22歳の千田萌花は、堂々としたプレーを心がけ、それを合格につなげる。【写真】現地ウェイティングをするシブコ2日続けての「71」で、トータル2アンダー・11位タイと着実に歩みを進めている。「1つボギーが来ても集中を切らさず。2日間、穏やかなコンディションだから伸ばした