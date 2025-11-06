＜kintone Golf Tournament事前情報◇5日◇大栄カントリー倶楽部（千葉県）◇6299ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）の第15戦、新規トーナメントの「kintone Golf Tournament」は千葉県にある大栄カントリー倶楽部が舞台。これまで国内3大ツアーの対抗戦「Hitachi 3Tours Championship」が開催されるなど、戦略性の高いレイアウトが特徴のコースだ。【写真】吉田優利＆鈴姉妹がドレスアップ