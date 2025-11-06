東急田園都市線で起きた列車衝突事故の原因となった「信号システムの設定ミス」。これと同様の不備が関西の鉄道各社でも確認されたことが明らかになりました。１０月５日、神奈川県川崎市にある東急電鉄の田園都市線梶が谷駅で各駅停車と回送列車が衝突する事故が発生。一部区間で長時間にわたり、運転見合わせとなり、６５万人あまりに影響が出ました。事故の原因は、列車の進行や停止を指示する信号システムの設定不備とみられて