日経平均株価はきのう大幅下落から反転して、午前は前日比556円の値上がりとなっています。【写真を見る】日経平均 午前終値5万768円きのうの大幅下落から一転、556円の値上がり半導体関連を軸に買い集まり全体を押し上げ東京市場では取引開始直後から買い注文が先行し、日経平均株価は一時1000円以上値上がりして5万1000円台を回復しました。日経平均はきのう、“AIブーム”過熱への警戒感から2400円を超えて値下がりす