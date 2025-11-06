ウォルト・ディズニー・ジャパンは11月4日、韓国の大手動画配信サービス「TVING」と複数年に渡るコンテンツ提携を発表した。これにより、TVINGオリジナル作品を中心に約60作品が11月5日より、動画配信サービス「ディズニープラス」で順次配信される。 TVINGは、韓国を代表するオンラインストリーミングプラットフォーム。韓国の大手エンターテインメント企業「CJ ENM」によって設立