今季終盤はヤンキース３Ａでプレーした前田健太投手が日本時間６日、自身のインスタグラムを更新し、来季の日本球界復帰意思を表明した。「来季より日本でキャリアを継続することを決意しました」と英文で明かし、「２０１６年から２０２５年にかけて米国で野球をプレーできたことは夢が叶った瞬間であり、忘れられない瞬間で満ちた１０年間でした。この１０年間に巡り会えた素晴らしいチームメイト、スタッフ、ファンの皆様に