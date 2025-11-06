会談を前に笑顔で言葉を交わす高市早苗首相（右）とトランプ米大統領＝10月28日、東京・元赤坂の迎賓館【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、交流サイト（SNS）に投稿した動画声明で高市早苗首相について「強く、賢い女性で、素晴らしい未来が待っている」と評価し「われわれは非常に良好な関係を築くだろう」と語った。「日本史上初の女性首相に会えたのは大変光栄なことだった」と10月28日に東京で実施した会談を振り返っ