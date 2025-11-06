モデルでタレントの森泉（43）が、6日までに自身のYouTubeを更新。飼育している鶏の“新しい家”を作る様子を公開した。【動画】「素敵なお家」森泉が飼育する鶏の“新しい家”をDIY「今回は大プロジェクトに取りかかりますよ」と笑顔を見せる森は、「チキンズちゃんたちのお家を新しくしたいと思います」と報告。卵を産む場所と眠る場所を増やすため、新設することを明かした。動画は、森自らこれまでの家を解体するところ