10月31日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、元プロボクサーで俳優の赤井英和が初登壇。授業の“セコンド役”として、アンタッチャブル・柴田英嗣も一緒に登場し、不良時代のハチャメチャエピソードを披露。壮絶人生から得た教訓を伝授した。現在66歳の赤井。ボクシングをはじめたのは高校時代で、近畿大学在学中にプロに転向した。デビューから12戦連続KO勝利という輝かしい記録を打ち立て、1989年に俳優に転身。