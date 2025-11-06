「ゴルフと会食で仕事をつくるおじさん」が、なぜAI時代に強いのか？その理由を解説します（写真：Ushico／PIXTA）「ゴルフと会食おじさん」が持つAIに代替されないものAIの急速な普及により、情報収集や資料作成など、多くの業務がかつてないほど「効率化」されている。その一方で、一見すると非効率な「ゴルフ」や「会食」といった、フィジカル（対面）のコミュニケーションを通じて人脈を築き、仕事を動かす人々も依然として