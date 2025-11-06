朝ドラ「ばけばけ」には、実在の人物をモデルにしたキャラクターが数多く登場します。雨清水タエもその一人。彼女のモデルは、小泉セツの実母・小泉チエです。彼女にも波乱の生涯がありました。松野トキの実母・雨清水タエ（演：北川景子）。小泉チエをモデルとしている（公式Xより）。チエは松江藩の名家に生まれ、小泉湊に嫁いで子宝に恵まれます。しかし幸せな時間はそれほど続きませんでした。本記事ではチエの生涯を辿りなが