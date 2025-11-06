ダイソーでガラスペンのようなデザインの可愛いボールペンを発見しました！まるで本物のように、形が細かく再現されていて見た目のクオリティ抜群♡キラキラとしたインクで、メッセージカードや年賀状のデコレーションなどに便利です。すぐに売り切れてしまいそうなので、気になる方はお早めのチェック推奨ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：金属色ガラス風ボールペン価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソ