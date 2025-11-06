国際サッカー連盟（FIFA）は5日、平和や団結に対する個人の功績を表彰する「平和賞」の創設を発表した。毎年選出され、第1回の授与式は12月5日の2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の組み合わせ抽選会で実施される。（共同）