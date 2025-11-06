そのまま保管すると、かさばって場所を取りがちな缶詰。なんと、セリアに缶詰専用のストッカーが登場していました！缶詰が転がらず、しっかり固定して収納できる便利なアイテム。同じ商品同士を積み重ねられて、効率よく収納できます！缶詰だけでなく、ティーパックやインスタントコーヒーなどの収納にも重宝しますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：積み重ね缶詰ストッカー W価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅93×